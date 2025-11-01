 “奇襲作戦”に失敗２年ぶりの日本一を目指す阪神が10月30日、本拠地甲子園で行われたソフトバンクとの日本シリーズ第５戦に敗れ、シーズンを終えた。「ホークスの底力があったね。強かった……」試合後、こう切り出したのは藤川球児監督（45）だ。2014年以来、11年ぶりの?虎鷹決戦?の初戦を白星で飾ったものの、そこから悪夢の４連敗。５試合中４試合は１点差の勝負だったことから、僅差による惜敗という論調も根強いが、球