元テレビ朝日社員の玉川徹氏（62）が30日、レギュラーコメンテーターを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。与野党6党が29日協議し、ガソリン暫定税率をめぐって年内廃止で大筋合意したことについて「ポピュリズムではないか」と発言し、ネット上で話題となっている。「ポピュリズム」とは、一般市民の不満や感情に訴えかけ、エリート層や既存の政治体制を批判しながら支持を広げる政治姿勢を指