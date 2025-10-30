ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > MLBワールドシリーズ第5戦 ドジャース・スネルに「史上初の屈辱」が ドジャース MLBニュース ワールドシリーズ 東スポWEB MLBワールドシリーズ第5戦 ドジャース・スネルに「史上初の屈辱」が 2025年10月30日 10時7分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ドジャースが現地時間29日、ブルージェイズとのWS第5戦に臨んだ件 ブレーク・スネルが初回から「史上初の屈辱」を味わったと東スポが報じた 初球から3球連続のフォーシームが裏目に出てソロ2発を浴びた 記事を読む おすすめ記事 大谷翔平がワールドシリーズ初アーチも…ドジャースは一挙9失点の逆転負けで大敗発進、序盤の拙攻も響く 2025年10月25日 12時30分 スネル、バーショに痛恨の同点２ラン被弾 超満員の敵地から大歓声…ＰＳ３戦３勝中の絶好調左腕がバックスクリーンに運ばれる 2025年10月25日 10時36分 佐々木朗希が冗談交え「僕は投げてないです」ＷＳ初登板で２イニング連続のピンチ断ち切る！サヨナラ劇へ価値ある投球 2025年10月28日 17時8分 WS初戦で大敗も…ド軍ベッツは泰然「今さらどうしようもない」 救援炎上も擁護「仕方ない」 2025年10月25日 14時13分 完投直後の山本由伸に…大谷翔平が差し伸べた“手” 球団公式が公開した歓喜の瞬間 2025年10月26日 19時16分