とちぎテレビ 栃木県警は２９日、先月さくら市で男性の遺体を遺棄したとして逮捕された高根沢町宝積寺に住む無職の野本直希容疑者２３歳と高根沢町寺渡戸に住む無職の山本樹容疑者２３歳を麻薬特例法違反などの疑いで再逮捕しました。 野本容疑者は先月９日、群馬県桐生市で覚醒剤のようなものを覚醒剤として男性に２万５千円で譲り渡した疑いがもたれていて容疑を否認しています。 山本容疑者は先月２３日、自宅で大麻や