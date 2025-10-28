ファミリーアパレルブランド「BABYDOLL」と、アニメ『ハイキュー!!』がコラボレーション。あったか素材のルームウェア＆ルームソックスが10／28（火）12時から公式オンラインショップにて販売開始された。＞＞＞アニメ『ハイキュー!!』×BABYDOLL部屋着をチェック！（写真28点）集英社『週刊少年ジャンプ』に2012年2月から8年半にわたって連載され、コミックスの累計発行部数は7000万部を突破！バレーボールに懸ける高校生たちの