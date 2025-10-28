【ハイキュー!!】BABYDOLLの冬の部屋着にピッタリな『もこもこルームウェアコレクション』！
ファミリーアパレルブランド「BABYDOLL」と、アニメ『ハイキュー!!』がコラボレーション。あったか素材のルームウェア＆ルームソックスが10／28（火）12時から公式オンラインショップにて販売開始された。
＞＞＞アニメ『ハイキュー!!』×BABYDOLL部屋着をチェック！（写真28点）
集英社『週刊少年ジャンプ』に2012年2月から8年半にわたって連載され、コミックスの累計発行部数は7000万部を突破！ バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー』。この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からスタートし、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作・放送され、原作読者のみならず国内外のアニメファンを熱狂と感動に巻き込んだ。
それから4年、『ハイキュー!!』の次なる舞台は劇場版へ！2024年2月に『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、烏野高校と因縁のライバルである音駒高校の対決が繰り広げられた本作は、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録！ また『日本アカデミー賞』優秀アニメーション作品賞を受賞し、いま最も勢いのあるスポーツアニメとして話題となった。
そして待望の続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』、スペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」の制作が決定！烏野VS鴎台、梟谷学園高校VS狢坂高校の熱き準々決勝の劇的瞬間を見逃すな！
そんな『ハイキュー!!』の、アニマルマスコットがデザインされた部屋着を紹介。
アイテムは、「ハイキュー!!もこもこルームウエア」と「ハイキュー!!もこもこルームソックス」。それぞれ「ヒナガラス」「カゲガラス」「ツキガラス」「クロオネコ」「ケンマネコ」「ボクトフクロウ」「アカアシフクロウ」の7種ずつ。
「ハイキュー!!もこもこルームウェア」は、アニマルマスコットのサガラ刺繍がかわいいカーディガンとボトムのルームウエアセット。袖にデザインされた高校イニシャルとナンバーがポイント。ふわふわの肌ざわりがたまらないシャギーボア素材を使用し、毛布に包まれているようなぬくもりで寒い冬もあたたかく過ごせるアイテム。
「ハイキュー!!もこもこルームソックス」は、アニマルマスコットたちが可愛く足元をあたためてくれるアイテム。気分が上がるボーダー柄に、サイドにはキャラクター名をデザイン。マシュマロタッチが最高に心地よく、おうち時間をほっこり過ごせそう。ルームウエアとのコーディネートやプチギフトにもオススメのアイテムだ。
急にやってきた冬、『ハイキュー!!』デザインで、もこもこ温まろう。
（C）古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
