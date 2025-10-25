ワールドシリーズ第1戦2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦に4-11で敗れた。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。9回の第5打席では、敵地から異例のチャントが起きた。4-11の9回2死。打席に立った大谷に送られたのは、「We don’t need you!（俺らにお前は必要ない）」の大合唱だった。4万4353人が埋めたロジャーズ