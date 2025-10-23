実はコンパクトカーが狙い目!? コスパの良いクルマはどれ？ローンに通る、通らないは別にして、これまでクルマを購入する際は、目安として「年収の半分程度まで（の価格帯を選ぶと良い）」と語られることが多々ありました。現在は、残価設定ローン（残クレ）や、サブスク、リースなども普及し、従来のクルマを購入する（オーナーとして所有する）という形以外も広がっています。【画像】「おっ！」 これが“年収300万円”で買