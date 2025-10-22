◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝１０月２２日、栗東トレセン中京記念４着から参戦するエコロヴァルツ（牡４歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ブラックタイド）は、新コンビとなる三浦皇成騎手が騎乗して、ＣＷコースを６ハロン８３秒１―１１秒４。馬なりだったが、しなやかな動きを披露した。鞍上は「体の使い方やフットワークがいいですね。ゴールしてからもまだまだ余