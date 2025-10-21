【ワシントン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）のショーン・ダフィー長官代行は２０日、米国が主導する有人月探査「アルテミス計画」で、約半世紀ぶりとなる月面着陸に使用する宇宙船を巡り、現在、機体開発の契約を結んでいる宇宙企業「スペースＸ」以外の企業にも参加を促す方針を明らかにした。大型宇宙船「スターシップ」の開発の遅れに不満があり、民間企業間で競わせる狙いがある。実業家イーロン・マスク氏率いるス