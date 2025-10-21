企業へのサイバー攻撃が止まりません。通販大手の「アスクル」で、ウイルス感染によりシステム障害が発生。商品の出荷などが停止しています。その影響は、配送を委託していた「無印良品」や「ロフト」などにも広がっています。【写真を見る】影響はアスクル以外の企業にも…「アスクル」サイバー攻撃で出荷停止通販大手の「アスクル」は、身代金要求型のコンピューターウイルス「ランサムウェア」に感染し、システム障害が発生した