大企業の中には、「早く退職するヤツがエラい」といったマウンティング文化が時に存在する。この背景には、「新卒で入った会社はぬるま湯のような場所で、外に出て本気の勝負をしないと社会で通用しない」「転職をすることによって、給料も上がり、自分の市場価値を高めることができる」というものがある。【中川淳一郎／ネットニュース編集者】【貴重】残っていたらどんな人生に？大手広告代理店に勤めていた若き日の中川淳一郎