東京・上野駅前で20日昼前、タクシーが歩道に乗り上げ、9歳の女の子らと接触し4人がけがをしました。午前11時ごろ、台東区の上野駅のガード下で、「歩行者とタクシーの事故があった」と目撃者から110番通報がありました。秋葉原方面から上野方面へ向かってきたタクシーが歩道に乗り上げ、信号待ちをしていた歩行者をはねたということです。この事故で、9歳の女の子と40代の母親のほか、60代の男性と女性あわせて4人がけがをしまし