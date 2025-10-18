日本企業DMMが保有するベルギー1部リーグのシント＝トロイデンには、7人もの日本人選手が所属している。今シーズン、新たに加わった選手のひとりが後藤啓介だ。彼は191cmの長身を誇る20歳の大型ストライカー。ジュビロ磐田では高校生だった17歳当時にチーム最年少ゴールを記録すると、その後、ベルギーの名門アンデルレヒトに引き抜かれた。そして、今シーズンはシント＝トロイデンにレンタル移籍すると、8試合で3ゴールを記録。19