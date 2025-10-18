グーグル（Google）は、米国のAndroidユーザーの「Google Photos」アプリにAIを活用した編集機能を追加した。 「Google Photos」アプリに表示される「Help me edit」に、編集してほしい内容を自然言語で入力または話かけると、ユーザーの意図にあわせて画像を編集をしてくれる。 たとえば、窓の反射を削除したり、人物の背景に写りこんだフェンスなどの不要な要素を削除したりできる