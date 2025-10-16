江戸時代、牟岐浦沖に一隻の外国船が漂着し、徳島藩の侍たちがうち払いました。実はこの船には、オーストラリアの囚人たちが乗っていたんです。日本とオールトラリアのファーストコンタクトではないかと言われるこの出来事、10月16日に約200年の時を超えて、それぞれの子孫が対面しました。1830年、牟岐浦沖に一隻の外国船が漂着しました。それは、オーストラリアで反乱を起こした囚人らが奪ったイギリス