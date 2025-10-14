第46回将棋日本シリーズは、藤井聡太竜王・名人と羽生善治九段による特別対局が10月12日（日）に愛知県名古屋市の「ポートメッセなごや」で行われました。対局の結果、相掛かり乱戦の競り合いから抜け出した藤井竜王・名人が92手で勝利。11月に行われる決勝戦に向けて弾みをつけました。○ファン待望のゴールデンカード本対局は渡辺明JT杯覇者の休場に伴い藤井竜王・名人の不戦勝となっていた準決勝の代替として行われる非公式戦。