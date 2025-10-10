１０日のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」第１０回で、ヒロインのトキ（高石あかり）が２度目の見合いを実らせ、士族の長男・銀二郎（寛一郎）と結ばれた。旧松江藩の士族だった松野家のトキ。２度目の見合いは旧鳥取藩山根家の銀二郎が相手に。前回に増してコチコチになるが、「２人きりで話しませんか」と誘われるや、相手も怪談好きであることが分かるなどして打ち解ける。めでたく銀二郎の婿入りに至った。９話ではチラ