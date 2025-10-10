地区シリーズで2セーブ米大リーグ、ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第3戦に2-8で敗れ、通算2勝1敗となった。第1、2戦に登板し2セーブをあげた佐々木朗希投手は出番はなかった。そんな佐々木のポストシーズン（PS）での活躍について、同僚が「全く驚いてないよ」と米メディアに語っている。米国のポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」の公式YouTubeに出演したのは、マック