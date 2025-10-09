消費分野ではこのところ、「中国風」がブームになっています。おしゃれなアートトイが世界中で人気を博しています。中国の伝統衣装も注目を集めるなど、新たな消費トレンドが静かに台頭しつつあります。統計によれば、6月末時点におけるアートトイ関連企業の登録数は前年同期比で41．08％増加しました。中国最大のアートトイの生産拠点である広東省東莞市では今年上半期、多く関連企業の受注が「爆増」しました。東莞市のある玩具