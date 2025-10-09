ニューストップ > 国内ニュース > 女子児童4人に自分の唇を舐めさせた男性教師 実刑判決が確定し失職 国内の事件・事故 時事ニュース FNNプライムオンライン 女子児童4人に自分の唇を舐めさせた男性教師 実刑判決が確定し失職 2025年10月9日 12時24分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京都教育委員会は8日、52歳の男性教師が失職したと発表した 男性教師は、自らが勤務する小学校で女子児童に自分の唇を舐めさせたそう 懲役3年6カ月の実刑判決が確定したことにより、失職したとのこと 記事を読む おすすめ記事 “通知表の廃止”が全国的に広がり見せる中で掛川市も小1から小3の通知表廃止を決定…その背景は（静岡） 2025年10月7日 17時9分 ｢学校内の盗撮はやばい。学校の外なら個人の問題｣ 女子中学生のスカートの中を盗撮した疑い “盗撮画像共有”の教員グループ 石川勝也容疑者(28)を再逮捕 2025年10月7日 19時59分 夫の叱り声で動悸「幸せなはずなのに」育児で深まる悩み【ママリ】 2025年10月7日 21時30分 「地獄の玉森」「湯婆婆」…男子校ならではの先生につけられた衝撃的な「あだ名」【漫画】 2025年10月9日 7時10分 「あの〜…」駅のホームで“割り込みおじさん”を撃退した、男子高校生の〈痛快なひと言〉 2025年10月3日 6時0分