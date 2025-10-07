今年のノーベル物理学賞に米国の３氏の受賞が決まったことに、国内の研究者からも業績をたたえる声が相次いだ。自然科学研究機構理事の高柳英明氏（７３）（低温物理学）は、３氏の功績について「量子コンピューターや量子センサーなど量子技術の基礎を作った革新的な成果だ」と評価する。高柳氏によると、かつて原子や分子など非常に小さな物質については「トンネル効果」という現象が実証されていたが、３氏は、目に見える