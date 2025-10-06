パレスチナ自治区ガザ地区の和平案をめぐり、イスラエルとイスラム組織ハマスによる協議が、まもなく始まります。エルサレムから中継でお伝えします。朝のイスラエルの新聞でも1面で大きく取り扱っており、注目度の高さがうかがえます。和平協議はまもなく、エジプトで始まる予定です。アメリカのルビオ国務長官は5日、協議は「2つの段階」に分けられると述べました。第1段階で人質の解放が実施され、イスラエル軍が一定のラインま