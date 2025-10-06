2025Ç¯10·î3Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢·ÐºÑ¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤ÎÈË²Ú³¹¡¦ÌÀÆ¶¡Ê¥ß¥ç¥ó¥É¥ó¡Ë¼þÊÕ¤Ç¡Ö·ùÃæ¡×¤Î½¸²ñ¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃæ¹ñ·ù°­¤¬¹­¤¬¤ê¡¢¡Ö¾¦·÷¤ÏÉÔ°Â¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÏÀè·î29¤«¤é¡¢3¿Í°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎ¤ÇË¬¤ì¤ëÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ËÂÐ¤·¡¢15Æü°ÊÆâ¤ÎÂÚºß¤ò¾ò·ï¤Ë¥Ó¥¶¤Ê¤·Æþ¹ñ¤òÇ§¤á¤ëÁ¼ÃÖ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢Ìó100Ëü¿Í¤ÎÍè´Ú¤òÍ½ÁÛ¡£º£·î1¡Á8Æü¤Î¹ñ·ÄÀá¡Ê·ú¹ñµ­Ç°Æü¡ËÏ¢µÙ¤â¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÆÃ