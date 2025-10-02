イモ栗カボチャなど、おいしいものがたくさん出てくる秋ですが、やせたいからとがまんしていませんか？そこで今回は、ダイエットカウンセラーで食生活アドバイザーの資格をもつ料理研究家・おにゃさんの「太らないスイートポテト」をご紹介します。食材を上手に活用して秋の味覚も楽しみましょう。秋は“体に優しい甘さ”でダイエット！ダイエット中になかなかやせなくなってきた…と悩んでいる方や、秋の味覚を食べたいけれど、