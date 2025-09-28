イスラエルのネタニヤフ首相が26日の国連総会での演説で、ガザ地区軍事作戦の正当性を主張したが、国際社会の反応は冷ややかだった。演説直前に各国の外交官数十人が退席し、ニューヨークの都心部では大規模な反イスラエルデモが広がった。ガーディアンやワシントン・ポストなどによると、この日ニューヨークの国連本部でネタニヤフ首相が演壇に上がると、約50カ国100人以上の外交官が集団で退場した。一部は拍手と叫び声で演説を