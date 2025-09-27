5児の父でタレントの杉浦太陽（44）が24日、自身のYouTubeチャンネルを更新。8月に取得した育休中に“ヘビロテ”で作り、妻でタレントの辻希美（38）も大絶賛していたというオリジナル料理「生ハムとトマトの冷製パスタ」の作り方を紹介した。【写真】「めちゃ美味しそう」妻・辻希美も“どハマり”した『生ハムとトマトの冷製パスタ』披露の杉浦太陽以前からパスタ料理は得意だったと自負する杉浦。バーっと作ったオリジナル