暖かくて気持ちの良い春がやってきました！春に旬を迎える食材といえば、菜の花やタケノコ、春キャベツ、たらの芽などたくさんありますよね。どうやって料理しようかと迷ったら、まずはパスタに取り入れてみては。パスタならワンプレート料理なので、手軽に作れちゃいます。旬の食材をたっぷり使ったパスタとともに春の食卓を楽しみませんか？旬の食材で春らしいパスタを作ろうホタルイカと菜の花のパスタ出典：https://www.instag