ドイツ・ブンデスリーガ1部の第4節・アウクスブルグ戦でマインツ所属の日本代表MF佐野海舟（24）が、ドイツ移籍2シーズン目でブンデスリーガ初ゴール。アシストも決めて4−1の勝利に貢献した。【もっと読む】森保監督が38歳の長友佑都を日本代表に招集し続けるワケ…7月の中国戦はラスト通告だったもちろん守備でも大きな存在感を示し、文句なしのマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。この佐野の活躍を観れば、2026年北中米W杯