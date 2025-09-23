はやいもので9月も下旬、9月23日は秋分の日です。お彼岸の中日でもある23日、少しずつ涼しさを覚えるようになってきた、県内の秋の一日を取材しました。 徳島市、しらさぎ大橋近くの土手沿いでは、真っ赤なヒガンバナがちらほらと咲き始め、秋の訪れを告げていました。 「すごく涼しくなって、段々走るのも楽になるし、スピードもあがってくるし気持ちいいです」「やっとですね～、散歩するにもいい温度になった