暑さ寒さも彼岸まで 秋の訪れ感じる「秋分の日」【徳島】
はやいもので9月も下旬、9月23日は秋分の日です。
お彼岸の中日でもある23日、少しずつ涼しさを覚えるようになってきた、県内の秋の一日を取材しました。
徳島市、しらさぎ大橋近くの土手沿いでは、真っ赤なヒガンバナがちらほらと咲き始め、秋の訪れを告げていました。
「すごく涼しくなって、段々走るのも楽になるし、スピードもあがってくるし気持ちいいです」
「やっとですね～、散歩するにもいい温度になったんで、あまり今まで歩いてなかったんで、この季節きて初めてああ咲いとんやなと思って、きれいやなと思いました」
一方、徳島市八万町のこちらの霊園では、お墓参りに訪れた家族連れらの姿が見られました。
手を合わせ亡くなった人たちに思いをはせます。
「きょうはおじいちゃんおばあちゃんに手を合わせにきました」
「いつも見守ってくれてありがとうって言う風に、家族みんなの健康と平和に過ごせますようにと願いました。大事な日やなって思います」
秋。お遍路の旅路をめぐる人も。
（ノルウェーから）
「全行程歩いてみるのも面白そうだから、全部の寺院を歩いてみることにしたの」
「金曜日から歩き始めた5日目。でも元気！」
「ハブアナイスデイ！グッドラック！」
続いてやってきたのは、徳島市の和菓子店。
いろいろと美味しそうな商品が並びますが、23日の売れ筋といえばやっぱりこれですよね。
（記者）
「買ってきたのはこれです」
「おはぎなんです。やっぱり秋分の日と言えばこれですよね～」
ちなみに「ぼたもち」と「おはぎ」って、春分の日と秋分の日で呼び方が違うだけで、実は同じものだって知ってました？
「あんこの優しい甘みが口いっぱいに広がって、きなこともハーモニーを奏でていてとっても美味しいです」
23日の県内は、最高気温が三好市池田で20.5℃、那賀町木頭で20.7℃、徳島市で25.5℃など、8つの観測地点すべてで、今シーズン最も低くなりました。
暑さ寒さも彼岸まで。
今夏の記録的な猛暑を抜け、ようやく朝晩、涼しさを覚えるようになってきたきょうこの頃。
吹き渡る風に秋の訪れを感じた1日でした。