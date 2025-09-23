はやいもので9月も下旬、9月23日は秋分の日です。



お彼岸の中日でもある23日、少しずつ涼しさを覚えるようになってきた、県内の秋の一日を取材しました。



徳島市、しらさぎ大橋近くの土手沿いでは、真っ赤なヒガンバナがちらほらと咲き始め、秋の訪れを告げていました。

「すごく涼しくなって、段々走るのも楽になるし、スピードもあがってくるし気持ちいいです」

「やっとですね～、散歩するにもいい温度になったんで、あまり今まで歩いてなかったんで、この季節きて初めてああ咲いとんやなと思って、きれいやなと思いました」

一方、徳島市八万町のこちらの霊園では、お墓参りに訪れた家族連れらの姿が見られました。



手を合わせ亡くなった人たちに思いをはせます。



「きょうはおじいちゃんおばあちゃんに手を合わせにきました」

「いつも見守ってくれてありがとうって言う風に、家族みんなの健康と平和に過ごせますようにと願いました。大事な日やなって思います」

秋。お遍路の旅路をめぐる人も。



（ノルウェーから）

「全行程歩いてみるのも面白そうだから、全部の寺院を歩いてみることにしたの」

「金曜日から歩き始めた5日目。でも元気！」



「ハブアナイスデイ！グッドラック！」

続いてやってきたのは、徳島市の和菓子店。



いろいろと美味しそうな商品が並びますが、23日の売れ筋といえばやっぱりこれですよね。

（記者）

「買ってきたのはこれです」

「おはぎなんです。やっぱり秋分の日と言えばこれですよね～」



ちなみに「ぼたもち」と「おはぎ」って、春分の日と秋分の日で呼び方が違うだけで、実は同じものだって知ってました？



「あんこの優しい甘みが口いっぱいに広がって、きなこともハーモニーを奏でていてとっても美味しいです」

23日の県内は、最高気温が三好市池田で20.5℃、那賀町木頭で20.7℃、徳島市で25.5℃など、8つの観測地点すべてで、今シーズン最も低くなりました。



暑さ寒さも彼岸まで。



今夏の記録的な猛暑を抜け、ようやく朝晩、涼しさを覚えるようになってきたきょうこの頃。



吹き渡る風に秋の訪れを感じた1日でした。