「心の壁が厚い人」に好かれる人と嫌われる人の決定的な違い夜、ひとりベッドの中で、今日の失敗や明日の不安が頭をめぐり、眠れなくなる…。そんな出口のないトンネルのような心に、そっと光を灯す一冊があります。『精神科医Tomyが教える 50代を上手に生きる言葉』（ダイヤモンド社）など、33万部突破シリーズの原点となった『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）。ゲイとしての葛藤、最愛のパー