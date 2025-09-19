¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎø°¦´Ø·¸¤ä²ÈÂ²À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î¹¬Ê¡¤ä·ò¹¯¡¢¼Ò²ñ·ÐºÑÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥é¥ó¥ÉÂç³Ø¤Ç¿´Íý³ØÉô½Ú¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Ä¥£¡¼¥Ä¥å»á¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë½»¤àÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡×¤òÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Life without sex: Large-scale study links sexl