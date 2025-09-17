ニューストップ > 仕事・教育ニュース > 念願のマイホームを数年で手放す「見栄」で自分を見失った妻 専業主婦 残業 受験 ママ友 習い事 引っ越し 主婦 ママリ 念願のマイホームを数年で手放す「見栄」で自分を見失った妻 2025年9月17日 16時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 念願のマイホームを手に入れるも、わずか数年で手放すことになった女性 ママ友たちの「豊かな暮らしぶり」に引け目を感じ、劣等感を抱いたという 見栄のために散財してしまい、こうした中で夫の手取り収入がダウンしたそう 記事を読む おすすめ記事 「人づきあいが苦手」で会社を辞めた主夫。移住先の“ゆるいつながり”の中で、手に入れたものは？【著者インタビュー】 2025年9月14日 18時30分 ＜トラブルすべて嫁が対処？＞怖いッ！後部座席でボソボソ「私は世の中にいらない…」【第3話まんが】 2025年9月17日 11時50分 父さんを見捨てるのか？…年金月17万円の80歳男性、55歳長女から「特養入居」を打診されるも拒否→1年後、娘に心から謝罪したワケ【FPの助言】 2025年9月16日 11時15分 妻の無痛分娩に反対していた夫が、考えを変えたきっかけは／夫ですが会社辞めました 2025年9月14日 22時0分 「育児は自分のキャパを超えることの連続」。避難生活という極限の状態を経て辿り着いた“やわらかい家族のかたち”とは？【著者インタビュー】 2025年9月13日 18時30分