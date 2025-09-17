日本の株式市場が活況を呈しています。9月16日には日経平均株価が初めて一時4万5000円を突破しました。長年株を保有して含み益を抱えている人も多いと思いますが、弁護士ドットコムには、「結婚前から保有していた株も離婚するときは財産分与しなければならないのか」といった不安の声が寄せられています。結婚前に購入した株であっても「夫婦生活中に価値が上がった部分は共有の財産ではないか」と考える人も少なくないようです。