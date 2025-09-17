チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が16日に行われ、ユヴェントス（イタリア）とドルトムント（ドイツ）が対戦した。昨季のセリエAを4位で終え、今季のCL出場権を獲得したユヴェントス。新シーズンは国内リーグ開幕から3連勝を飾り、好調を維持したまま今大会の初戦へと臨む。対するは、昨季のブンデスリーガで4位フィニッシュを果たしたドルトムント。今季の公式戦ではここまで無敗を保っており、こちらも好調