ニューヨーク・タイムズの本社＝2023年9月（共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は15日、自身の交流サイト（SNS）で、ニューヨーク・タイムズ紙の記事で名誉を毀損されたとして150億ドル（約2兆2千億円）の損害賠償を求め提訴すると明らかにした。同紙が野党民主党の「代弁者」になっていると一方的に批判。自身の熱烈な支持層「MAGA」などに何十年も「うそをつき続けてきた」と訴えた。投稿では、同紙が昨年の大統領選