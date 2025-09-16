◇ナ・リーグドジャース─フィリーズ（2025年9月15日ロサンゼルス）ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠でのフィリーズ戦でアンソニー・バンダ投手（32）がオープナーとして先発したが、初回を投げきることができずに降板した。当初、この日の先発は右腕シーハンが務める予定だったが、シュワバー、ハーパーらフィリーズ上位打線に左打者が多いことから、左腕バンダをオープナーとして先発に抜擢。ロバーツ監督は「