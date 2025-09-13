10Æü¤ÎÅÐÈÄÃæ¤Ëµ¯¤­¤Æ¤¤¤¿¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î°ãÏÂ´¶¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÉé½ý¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤­¤ò±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï¼¡²óÅÐÈÄ¤â3A¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¡¢12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀïÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï1Ç¯ÌÜ¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç8»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.72¤òµ­Ï¿¡£5·î13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Ë±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¡¢8·î