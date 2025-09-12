「日本ハム−西武」（１２日、エスコンフィールド）日本ハム・柳川が出場選手登録を抹消された。試合前の練習には参加していた。９日のソフトバンク戦では九回から登板して山川にソロを浴び、１回１失点。１１日のオリックス戦はベンチ入りメンバーから外れていた。柳川は今季３７試合登板で２勝１敗１１セーブ、７ホールド、防御率１・０２。６月中旬からは抑えに定着していた。８月２４日に蓄積疲労のリフレッシュ目的で出