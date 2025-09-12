『頭文字D』30周年を記念した公式サーキットイベント、「INITIAL D 30th Anniversary 2days」に『頭文字D』デザインの365日アクリルキーチェーンが登場する。☆「365日アクリルキーチェーン」イメージを見る（写真10点）＞＞＞『頭文字D』はしげの秀一による「走り屋」を主題とした漫画。『週刊ヤングマガジン』（講談社）で1995年から2013年まで連載された。また1998年から2014年にわたって5回TVアニメ化され、劇場版も制作されて