【頭文字D】30周年記念イベントに「365日アクリルキーチェーン」登場／全366種のラインナップ
『頭文字D』30周年を記念した公式サーキットイベント、「INITIAL D 30th Anniversary 2days」に『頭文字D』デザインの365日アクリルキーチェーンが登場する。
☆「365日アクリルキーチェーン」イメージを見る（写真10点）＞＞＞
『頭文字D』はしげの秀一による「走り屋」を主題とした漫画。『週刊ヤングマガジン』（講談社）で1995年から2013年まで連載された。また1998年から2014年にわたって5回TVアニメ化され、劇場版も制作されている。
旧型車であるトヨタ スプリンタートレノ（AE86）型（ハチロク）を乗りこなし、秋名山（架空の地名）の峠で最速を誇る高校生・藤原拓海の活躍を描く。
同作のヒットにより、必ずしも人気車とは言えなかった中古のハチロクの需要は上昇、劇中と同じ「藤原とうふ店（自家用）」の文字を車体に入れたファンも現れた。
現在、同じ世界観の物語『MFゴースト』が漫画・アニメで展開された。
このたび、『頭文字D』30周年を記念したイベント「INITIAL D 30th Anniversary 2days」にノリモノ型雑貨ブランドCAMSHOP.JPが出店、会場内で「365日アクキー」がリリースされる。
本商品は、誕生日や記念日など、1年366日すべての日付を網羅した全366種類のアクリルキーチェーン。各日付ごとに異なるイラストを配したファン必携のコレクションアイテムとなっている。
自分の誕生日を探して楽しむのはもちろん、大切な人へのプレゼントや、同じ日付を持つ仲間同士で揃えるなど、多彩な楽しみ方が広がりそうだ。
1月1日〜12月31日までの366日、すべて異なる組み合わせをご用意。自分の誕生日と同じ日付のキーチェーンは、まさに ”特別な1点” としてお楽しみいただける。
素材には軽量で持ち運びやすいアクリルを採用、コンパクトながらもイラストの美しさを際立たせる仕上がり。
さらに、キーリング部分には頑丈なワイヤータイプを採用し、日常使いでも安心だ。
細部までこだわり抜いた仕様で、日常のワンポイントアイテムとしても長くご愛用いただける。
本企画は、公式ライセンスを取得した正規商品。ぜひ自分だけの「1日」を探してみてはいかがだろう。
（C）しげの秀一／講談社
（C）しげの秀一／講談社