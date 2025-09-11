YouTube動画「無料のAIノート『Google NotebookLM』の新機能解説！～多彩なレポート・暗記カード・クイズ生成機能など～」で、解説員ミライさんがGoogleの無料で使えるAIアシスタント「NotebookLM」に9月9日より実装された新機能を徹底解説した。ミライさんは「PDFファイルやテキストファイルを読み込むと、AIが仮想のノートブックを生成し、読み込んだデータについてAIチャット経由で