アルピニスト野口健氏（52）と、長女で登山家の野口絵子さん（21）が11日までにX（旧ツイッター）を更新。ネパールで起きたSNS規制への抗議デモに言及した。父とともにネパールを訪れて登山中だった絵子さんは、今回のデモが起きた背景について「突然のSNSの制限で暴動が起きるのは、ある意味当然の帰結だと思います。ネパールでは多くの方がFacebookをはじめとするSNSを使っています。特に人口の約20％が海外就労などの理由で国外