羽田空港第1ターミナルは、9月10日（水）から、フードコートエリアとレストランエリアから成る新たな食のゾーン「Sora chika（ソラチカ）」をB1階にリニューアルオープンする。【写真】おいしそう〜！とんかつやラーメンなど展開店舗一覧■ニーズに合わせて選べる今回オープンする「Sora chika」は、“旅の始まり、終わりのひととき”をコンセプトに、しっかりとした食事からティーブレイクや、お弁当＆総菜まで、多様なニー