「BRIGHT TECH ELEGANCE」がスゴイ！2025年8月5日、トヨタは「シエンタ」の新たな一部改良モデルを発売しました。この一部改良モデルには、モデリスタのエアロパーツ「BRIGHT TECH ELEGANCE」が設定されていますが、その洗練されたスタイルが注目を集めています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新「シエンタ」です！ 画像で見る（77枚）シエンタは2003年に初代モデルが登場し、コンパクトながら7人乗りを可能にしたミ