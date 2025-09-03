フィリピンで8月、日本人2人が拳銃で撃たれ殺害された事件で、2人の遺体が3日、羽田空港に到着しました。【映像】遺体到着の現場の様子フィリピンの首都・マニラで8月、日本人の中山晃延さん（41）と佐鳥秀明さん（53）が拳銃で撃たれて殺害されました。その2人の遺体が3日、羽田空港に到着しました。この事件では、銃撃したとみられる男2人が拘束されています。男2人が「首謀者の日本人から殺害を依頼された」と話して