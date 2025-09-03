日本航空の機長が、滞在先のハワイで社内規定に違反して飲酒をし、乗務予定だった便などあわせて3便に最大18時間の遅れが出ていたことが分かりました。日本航空によりますと、現地時間の先月28日、ハワイのホノルルから愛知県の中部国際空港へ向かう便に乗務する予定だった機長が体調不良を訴え、前日にホテル内で飲酒したことを認めました。これにより機長の乗務が取り止めとなり、ホノルル発の3便に最大で18時間の遅れが生じ、お