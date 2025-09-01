快勝ムードが一転…8回にスコットが痛恨の被弾【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャースは31日（日本時間9月1日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に5-4でサヨナラ勝ちを収めた。先発の山本は7回1失点を披露して快勝ムードだった球場の雰囲気は、8回に様変わり。2番手スコットが同点3ランを浴びて試合を振り出しに戻された。試合後に取材に応じた左腕は、「速球を信じたが、ど真ん中に行って