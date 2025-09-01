ダイヤモンドバックスとのカード最終戦で連敗ストップ【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間1日・ロサンゼルス）劇的な幕切れに指揮官もご満悦だった。ドジャース31日（日本時間9月1日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦にサヨナラ勝ち。8回にタナー・スコット投手が痛恨の同点弾を浴びるも、9回に代打のウィル・スミス捕手にサヨナラ弾が飛び出した。デーブ・ロバーツ監督は「呼ばれた時に準備ができていた」と笑顔を